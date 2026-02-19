Maxi blitz antidroga a Bologna | 10 arresti in quattro giorni

A Bologna, la polizia ha arrestato dieci persone in quattro giorni a causa di un’operazione contro lo spaccio di droga. Durante i controlli, gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e documenti che collegano i sospettati alle attività illecite. Le operazioni sono state svolte in diversi quartieri della città, coinvolgendo anche le zone periferiche. La lotta contro il traffico di droga continua senza sosta, con i responsabili che cercano di sfuggire alle forze dell’ordine. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Operazioni della squadra nobile tra città e provincia: sequestrati oltre 1 chilo di cocaina, 450 grammi di droga e più di 28mila euro in contanti Pioggia di arresti a Bologna e provincia: la squadra mobile, ha fermato 10 persone negli ultimi quattro giorni nell’ambito di un’intensa attività di contrasto alla criminalità. I provvedimenti hanno riguardato principalmente reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti ed esecuzioni di ordinanze di carcerazione. I primi due arresti sono stati eseguiti in esecuzione di ordini di carcerazione per un totale di 11 anni di reclusione. Un 38enne italiano, rintracciato in via Dozza, era destinatario di un cumulo pene pari a 7 anni di reclusione ed è stato portato in carcere.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

