In un dibattito attuale, si affronta il tema del diritto all’affettività e alla sessualità per le persone con disabilità. La discussione si concentra sulla necessità di garantire il rispetto dei diritti di tutti, senza discriminazioni, e di promuovere una società più inclusiva. La questione coinvolge aspetti legali e sociali, evidenziando l’importanza di riconoscere pienamente la dignità e le esigenze di ogni individuo, indipendentemente dalle proprie condizioni.

Parlare di affettività e sessualità nella disabilità è oggi più che mai fondamentale per costruire una società davvero inclusiva, capace di riconoscere pienamente i diritti e la dignità di ogni persona. Temi spesso considerati scomodi o marginali, ma che riguardano invece aspetti centrali della vita e del benessere individuale. In questo contesto è stato importante il recente incontro alla Coccinella Gialla con Max Ulivieri, attivista e formatore noto a livello nazionale, tra i principali promotori del dibattito sul diritto all’affettività e alla sessualità per le persone con disabilità. "È stata un’occasione preziosa poter ospitare Max Ulivieri nella nostra struttura – ha dichiarato Giuseppe Fratullo di Coccinella Gialla Anffas –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Max Ulivieri e il diritto all’affettività per i disabili

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