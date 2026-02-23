Sollicciano finalmente gli spazi per il diritto all' affettività dei detenuti | Pronti entro l' estate

Il carcere di Sollicciano ha ricevuto un finanziamento speciale per migliorare gli spazi dedicati all’affettività dei detenuti, causato da crescenti richieste di tutela dei diritti umani. Entro l’estate, saranno realizzati nuovi ambienti che permetteranno incontri più dignitosi e meno confusi. La notizia arriva dopo mesi di discussioni e proteste da parte delle associazioni di tutela. La realizzazione di questi spazi rappresenta un passo importante per la struttura.

Tra tante magagne, a dire poco, che affliggono il carcere di Sollicciano, arriva in queste ore una notizia positiva. I lavori per destinare due locali all'affettività e alla sessualità dei detenuti con mogli o partner - diritto riconosciuto dalle principali convenzioni internazionali oltreché dalla giurisprudenza interna, anche se di fatto negato in moltissimi penitenziari - sono in corso e starebbero procedendo senza intoppi. I locali da destinare alla affettività e sessualità “saranno pronti entro l'estate”, assicura Vitrani. Si tratta di spazi non lontano dal Giardino degli Incontri, struttura all'interno del penitenziario destinata ad una serie di attività: quei due locali erano in origine stati pensati come sorta di spogliatoi per attori o musicisti in caso di piccole rappresentazioni teatrali e spettacoli musicali, ma a tale scopo non sono mai stati utilizzati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il Giubileo è finito, i lavori nelle chiese di periferia no: i nuovi sagrati saranno pronti entro l'estateMentre il Giubileo si è concluso ufficialmente a gennaio, i lavori nelle chiese di periferia non si fermano.

Brera, 250 anni di Accademia. Nuovo campus allo Scalo Farini: "Primi spazi pronti entro aprile"In occasione dei 250 anni dell’Accademia di Belle Arti di Brera, si apre un nuovo capitolo con il progetto del campus allo Scalo Farini, previsto per aprile.

Carcere di sollicciano Firenze

Approfondimenti, notizie e discussioni

Un project financing per Sollicciano: Ripensare gli spazi del carcere. La proposta dei costruttori toscaniUn progetto di riqualificazione per il carcere di Sollicciano, con il coinvolgimento anche degli stessi detenuti. Che sia una rivoluzione non solo per gli spazi fisici - attualmente in pessime ... lanazione.it

L’Aquila. Ipm: Odg della minoranza: “Rendere carcere sicuro e con spazi sociali” di Marianna Galeota news-town.it, 8 febbraio 2026 “Finalmente lunedì si potrà discutere delle condizioni del carcere minorile dell’Aquila”. Lo scrive in una nota la consigliera com - facebook.com facebook