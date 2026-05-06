Maurizio Nicchi presenta il film Boss

Un manager di artisti, che lavora come direttore artistico e attore, ha annunciato l'inizio delle riprese di un nuovo film intitolato “Boss”. La notizia arriva da una comunicazione ufficiale e riguarda un progetto cinematografico che coinvolge professionisti del settore. La produzione si svolgerà in diverse location e prevede la partecipazione di vari attori e tecnici. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sulla data di uscita.

Maurizio Nicchi, manager di artisti, direttore artistico di diversi eventi, nonché attore, annuncia le riprese del film “Boss”. Domani sera a Mondragone ci sarà la cena di gala che anticiperà le riprese del film diretto da Antonella D’Agostino. Chi è Maurizio Nicchi, il legame con la moda. Maurizio Nicchi è un ex Maresciallo Maggiore dei Carabinieri. Oggi è personaggio di spicco nel mondo dello spettacolo. Organizza eventi, è uno showman, organizza eventi ed è anche attore. Tanti gli artisti che si rivolgono a lui e lui è unico a conciliare esigenze personali e tempi non facili del mondo dello spettacolo. Tanti i giovani che in lui trovano qualche speranza di emergere in un mondo che spesso sbatte le porte in faccia.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Maurizio Nicchi presenta il film “Boss” Notizie correlate Leggi anche: Angelo Maurizio Tortora presenta Salvatore Rocco Boss, il film che accende i riflettori sul CasertanoUn progetto cinematografico che unisce territorio, talento e una narrazione intensa tra potere, scelte e identità.