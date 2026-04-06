Angelo Maurizio Tortora presenta Salvatore Rocco, che sogna di conquistare un riconoscimento come il “Pallone d’oro”. Rocco mira a salire dall’Olimpo degli Dei a diventare leggenda, sostenendo che i limiti esistono solo se si permette che esistano. Le sue parole indicano l’ambizione di superare i confini e di affermarsi nel mondo dello sport. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla sua carriera o sulle tappe future.

Angelo Maurio Tortora: Salvatore Rocco sogna. Sulle orme di un “Pallone d’oro”. Vuole issarsi dall’ Olimpo degli Dei a leggenda I limiti esistono solo se lasci che esistano. Non limitare le tue sfide. Limita i tuoi limiti. Il duro lavoro batte il talento. Quando il talento non lavora duro. Il Calcio è passione. E crescita personale. Dove ogni limite diventa un punto di partenza. Non devi sognare la vittoria. Ma allenarti per ottenerla. Oltre alla condizione fisica, occorrono la rabbia, la passione, la cattiveria agonistica, la felicità interiore, la fame da scugnizzi di emergere. “Perché un atleta triste è un atleta che parte sconfitto”, diceva Alex Del Piero. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Angelo Maurizio Tortora presenta Salvatore Rocco

Angelo Maurizio Tortora intervista Veronica Mandala’Angelo Maurizio Tortora, in un’intervista, pone alcune domande alla Giornalista di CagliariNews24, Sampnews24 e LazioNews24, Veronica Mandala’.

Angelo Maurizio Tortora incontra Giuseppe BoiAngelo Maurizio Tortora ha intervistato Giuseppe Boi, Giornalista de “Il Tirreno”.

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La #Lazio si rituffa in campionato e si prepara alla sfida casalinga contro il #Parma In vista della gara, abbiamo contattato in esclusiva il giornalista Angelo Maurizio Tortora per fare il punto sul momento dei biancocelesti e tanto altro CONCORDATE C facebook