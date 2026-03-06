Sergio Bonelli Editore ha annunciato l’uscita di “Dylan Dog. I conigli rosa uccidono”, un volume di 400 pagine disponibile dal 13 marzo. Il libro raccoglie gli episodi in cui l’Indagatore dell’Incubo affronta il suo particolare “amico” peloso. La pubblicazione si inserisce nella collana dedicata al personaggio, con storie che coinvolgono il protagonista e il suo rapporto con questa creatura.

DYLAN DOG. I CONIGLI ROSA UCCIDONO, disponibile a partire dal 13 marzo, è un volume di 400 pagine contenente gli episodi in cui l’Indagatore dell’Incubo è alle prese con il suo speciale “amico” peloso. Dopotutto cosa c’è di più dolce e rassicurante di un cartone animato popolato da teneri coniglietti rosa? A quanto pare, molto poco. almeno finché l’orrore non decide di indossare proprio quella maschera. In questa avventura l’Indagatore dell’Incubo si trova alle prese con una catena di omicidi tanto bizzarri quanto inspiegabili: un’incudine che piomba dal decimo piano, un candelotto di dinamite pronto a esplodere, uno schiacciasassi che irrompe sulla scena del crimine. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “DYLAN DOG. I CONIGLI ROSA UCCIDONO”

Sergio Bonelli Editore presenta "DYLAN DOG. E ORA, L'APOCALISSE!" – nuova edizione

