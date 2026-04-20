Pescara celebra il cinema | leggende Disney e Dylan Dog al festival

A Pescara si tiene dal 27 al 30 maggio la trentesima edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dedicato all’animazione e ai media transmediali. L’evento vede la presenza di professionisti noti nel settore, tra cui Kirk Wise e Don Daglow, che parteciperanno alle conferenze e ai momenti di approfondimento. La manifestazione si svolge nella città, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori.

Pescara si prepara ad accogliere, dal 27 al 30 maggio, la trentesima edizione di Cartoons on the Bay, l’International Animation and Transmedia Festival che vede la partecipazione di figure leggendarie del settore come Kirk Wise e Don Daglow. L’evento, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com con il supporto della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara, celebrerà il suo traguardo trentennale con un palinsesto che intreccia momenti professionali e spazi pubblici, tra cui spicca l’edificio dell’Aurum. L’eccellenza internazionale incontra la tradizione locale. Il prestigio della manifestazione raggiungerà nuovi vertici con la consegna dei Pulcinella Career Award a due pilastri dell’intrattenimento globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara celebra il cinema: leggende Disney e Dylan Dog al festival Notizie correlate Leggi anche: Sergio Bonelli Editore presenta “DYLAN DOG. ORRORE NERO” Leggi anche: Sergio Bonelli Editore presenta “DYLAN DOG. I CONIGLI ROSA UCCIDONO”