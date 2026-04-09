Morte di Matthew Perry condannata Ketamine Queen | 15 anni per aver fornito la dose fatale

Una donna è stata condannata a 15 anni di carcere dopo aver ammesso di aver venduto la ketamina responsabile della morte di un noto attore. La donna, nota come “Ketamine Queen”, ha riconosciuto di aver fornito la sostanza che ha causato il decesso. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento legale in cui è stata dimostrata la sua responsabilità nel consegnare la droga fatale.

15 anni di carcere per Jasveen Sangha *,* la donna che ha ammesso di aver venduto la ketamina che ha portato alla morte l’attore Matthew Perry. Oltre alla pena detentiva, dovrà scontare anche tre anni di libertà vigilata al termine della condanna. Sangha, soprannominata dai suoi clienti “Ketamine Queen”, si è dichiarata colpevole di cinque capi d’accusa legati all’ overdose fatale della star di Friends nel 2023. La donna si trova in custodia federale dall’agosto 2024. Le accuse. In un documento depositato il 25 marzo, i procuratori federali avevano già suggerito una pena di 15 anni, descrivendo Sangha come una "spacciatrice che vendeva droga che danneggiava le persone". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morte di Matthew Perry, condannata “Ketamine Queen”: 15 anni per aver fornito la dose fatale Morte Matthew Perry, condannata la “Regina della Ketamina”: 15 anni per avergli venduto la dose fataleIl tribunale di Washington ha condannato a 15 anni di carcere Jasveen Sangha, la donna nota nel mondo del narcotraffico di Los Angeles come la... Morte di Matthew Perry, condannata la “regina della ketamina”: 15 anni di carcere per aver venduto la dose letale alla star di «Friends»È stata condannata a 15 anni di carcere Jasveen Sangha, conosciuta come la «regina della ketamina», per aver fornito la dose letale che ha provocato... 30 Year Sentence Sends Shockwaves Through Hol Temi più discussi: Morte Matthew Perry, la 'Regina della Ketamina' condannata a 15 anni di carcere; Morte di Matthew Perry, 'Ketamine Queen' condannata a 15 anni di carcere; Morte di Matthew Perry, la spacciatrice condannata a 15 anni; La morte di Matthew Perry: condannata a 15 anni la donna accusata di aver venduto droga all'attore. La morte di Matthew Perry: condannata a 15 anni la donna accusata di aver venduto droga all'attoreMatthew Perry, noto al grande pubblico per il ruolo di Chandler Bing nella serie televisiva Friends, 54 anni, venne trovato morto il 28 ottobre 2023 nella vasca idromassaggio della sua casa ... rtl.it Morte di Matthew Perry, 'Ketamine Queen' condannata a 15 anni di carcereJasveen Sangha, soprannominata dai pubblici ministeri la Regina della Ketamina, si era precedentemente dichiarata colpevole di cinque capi d'accusa per reati gravi, tra cui tre capi d'accusa per ... tg24.sky.it «La mia assistita si è assunta tutte le responsabilità». Così l’avvocato Mark Geragos aveva spiegato pubblicamente la posizione di Jasveen Sangha, la donna accusata di aver fornito la ketamina che ha causato la morte di Matthew Perry, l’attore amato dal pu - facebook.com facebook Morte di Matthew Perry, condannata la "regina della ketamina": 15 anni di carcere per aver venduto la dose letale alla star di «Friends» x.com