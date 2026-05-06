Matteo Bonacina stalking e abusi sessuali | arrestato l' arciere della nazionale paralimpica

Un arciere della nazionale paralimpica di 41 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale. Le accuse mosse nei suoi confronti riguardano episodi di stalking e violenza sessuale. L’indagine, ancora in corso, ha portato all’adozione delle misure restrittive nei confronti dell’uomo. La vicenda coinvolge il mondo dello sport e delle istituzioni pubbliche.

Stalking e violenza sessuale. Queste le accuse rivolte a Matteo Bonacina, 41enne arciere della nazionale paralimpica, arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito di un'indagine condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale. Bonacina, come riportato dal quotidiano "La Repubblica".🔗 Leggi su Romatoday.it

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