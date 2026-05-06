Un campione mondiale di tiro con l’arco è stato arrestato con l’accusa di aver commesso violenze e stalking nei confronti di alcune atlete. L’uomo, noto per i successi sportivi, è stato fermato questa mattina dalla polizia e condotto in carcere. Le indagini sono in corso e al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle accuse o sulle vittime coinvolte.

Matteo Bonacina, il campione mondiale di tiro con l’arco, è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo le accuse di alcune colleghe riguardo ad atti persecutori violenze Il campione era stato già sospeso in via precauzionale da ogni attività sportiva, e da qui aveva avuto inizio l’attività investigativa.L’indagine è stata condotta su più fronti dal GIP del tribunale di Roma e dal centro operativo di Torinoche si è occupato dei rilievi informatici. Matteo Bonacina, 42 anni,ha ottenuto il titolo di campione del mondo prima in Cina, nella categoria a squadre, nel 2017 e poi in Repubblica Ceca, in categoria individuale, nel 2023. Le gravi condotte di cui è accusato, sembra abbiano avuto inizio nel 2013 e si siano protratte per anni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Matteo Bonacina, il campione paralimpico arrestato: ‘Violenze e stalking ai danni di atlete’

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