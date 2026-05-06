Matteo Bonacina, noto atleta nel settore del tiro con l’arco paralimpico, è stato coinvolto in un’indagine giudiziaria. Per diversi anni ha rappresentato l’Italia in competizioni internazionali, distinguendosi nel suo sport. Recentemente, è stato sottoposto a un procedimento legale che ha portato a una verifica delle sue attività e delle accuse mosse nei suoi confronti. La sua posizione è ora al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Matteo Bonacina è stato per anni uno dei nomi più importanti del tiro con l’arco paralimpico italiano. Campione del mondo nel compound open e volto della Nazionale azzurra alle Paralimpiadi, l’atleta bergamasco è finito recentemente al centro di una pesante inchiesta giudiziaria coordinata dalla Procura di Roma. Nelle ultime ore il suo nome è rimbalzato su tutte le principali testate italiane dopo l’arresto ai domiciliari con accuse gravissime legate a stalking e violenza sessuale. Una vicenda che sta scuotendo il mondo dello sport paralimpico italiano. Classe 1984, originario della provincia di Bergamo, Matteo Bonacina era diventato negli ultimi anni uno degli atleti di punta della Nazionale italiana paralimpica di tiro con l’arco.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Matteo Bonacina: chi è l’arciere paralimpico finito sotto inchiesta?

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Matteo Bonacina arrestato per stalking e violenza sessuale x.com