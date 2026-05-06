Matteo Bonacina è un atleta che fa parte della Nazionale italiana di tiro con l’arco paralimpico. È stato campione del mondo e ha ottenuto diversi risultati di rilievo nel corso della sua carriera. La sua storia personale è caratterizzata da una forte determinazione e da numerose vittorie a livello internazionale nel mondo del tiro con l’arco paralimpico.

Quella di Matteo Bonacina è una storia di forza e riscatto, campione del mondo e simbolo della Nazionale paralimpica italiana di tiro con l’arco con grandi successi alle spalle. Un nome noto, fiore all’occhiello nella sua disciplina, oggi finito al centro della cronaca per via dell’arresto per stalking e abusi sessuali. L’infortunio che ha cambiato tutto. Classe 1984, Matteo Bonacina è nato a Bergamo, dove ha lavorato come giardiniere prima che il destino lo travolgesse nel modo più duro. Nel 2009, quando aveva 25 anni, un infortunio sul lavoro lo ha reso paraplegico: cadendo da una gru, una pianta lo ha travolto provocandogli una lesione midollare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Matteo Bonacina, arciere paralimpico della Nazionale italiana

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