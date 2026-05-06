Matteo Bonacina, atleta della nazionale paralimpica di tiro con l’arco, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Tribunale di Roma. La Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza cautelare, che riguarda un procedimento in corso. L’arresto segue un’indagine che ha portato alla decisione di applicare la misura restrittiva. La vicenda riguarda accuse di abusi sessuali e stalking.

Il 42enne è indagato per atti persecutori, abuso psicologico, molestie e violenze sessuali ai danni delle atlete della Nazionale Paralimpica di tiro con l’arco Arresti domiciliari per l’arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Roma-Sezione G.I.P. nei confronti del 42enne, residente in provincia di Torino, indagato per atti persecutori, abuso psicologico, molestie e violenze sessuali commessi ai danni delle atlete della Nazionale Paralimpica di tiro con l’arco. L’attività investigativa ha avuto origine da una segnalazione trasmessa all’Autorità Giudiziaria a seguito della sospensione cautelare da ogni attività sportiva dell’atleta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Matteo Bonacina, campione paralimpico arrestato per abusi sessuali e stalking

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