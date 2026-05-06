Un campione paralimpico è stato arrestato con l'accusa di aver inviato foto intime non richieste, aver palpeggiato una donna e aver tentato di aggredirla fisicamente. Le accuse includono anche comportamenti di stalking che si sarebbero protratti nel tempo. L'indagine è in corso e le autorità stanno raccogliendo elementi per approfondire i fatti.

L'atleta paralimpico Matteo Bonacina, arciere di punta della Nazionale azzurra, è stato posto agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale. L'inchiesta, condotta dalla Procura di Roma e dalla Polizia Postale, copre un arco temporale che va dal 2019 al 2024, periodo durante il quale l'uomo avrebbe molestato almeno cinque atlete e un'allenatrice. Le indagini hanno portato alla luce un quadro inquietante di comportamenti reiterati, che includono l'invio di foto intime non sollecitate, palpeggiamenti in pubblico e richieste bizzarre, come quella rivolta a una collega di consegnargli un perizoma rosso come portafortuna per le gare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il campione paralimpico Bonacina arrestato per abusi sessuali e stalking

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