Questa mattina è stata diffusa la notizia dell’arresto di un noto atleta paralimpico, accusato di abusi sessuali e stalking. L’atleta, campione del mondo nel suo sport, si trova ora in arresti domiciliari. La vicenda ha suscitato molta attenzione e scalpore, senza che siano state fornite ulteriori dettagli in merito alle accuse o alle indagini in corso.

Una notizia sconcertante quella arrivata questa mattina. L'arciere azzurro Matteo Bonacina, campione del mondo paralimpico, si trova agli arresti domiciliari. Le accuse nei suoi confronti sono pesantissime: abusi sessuali e stalking. Stando alle ultime informazioni trasmesse, sarebbero stati molteplici i casi che lo hanno visto come spiacevole protagonista. Secondo Repubblica, in occasione delle gare di Parigi 2024, il 41enne avrebbe preteso che un'atleta gli consegnasse un perizoma rosso come portafortuna. Non solo. Durante il periodo dei Giochi, il campione italiano avrebbe addirittura provato ad abusare sessualmente di una ragazza in una stanza d'albergo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Accusato di abusi sessuali e stalking: arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina

Matteo Bonacina, arrestato il campione paralimpico: «Foto intime inviate alle atlete e aggressioni»

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