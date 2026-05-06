Un atleta paralimpico noto nel mondo del tiro con l'arco è stato arrestato con l’accusa di aver commesso violenze sessuali su sei sue compagne di nazionale. La vicenda è stata resa nota nelle ultime ore e riguarda un uomo di 42 anni, attivo nel settore da diversi anni. Le indagini sono in corso e coinvolgono più persone che avrebbero subito abusi da parte del sospettato.

Scandalo nel mondo dello sport italiano: Matteo Bonacina, 42 anni, atleta paralimpico di Tiro con l'Arco, campione del mondo nel 2017 in Cina (a squadre) e nel 2023 in Repubblica Ceca (individuale), è stato arrestato dalla Polizia per atti persecutori, abuso psicologico, molestie e violenze sessuali commessi ai danni di atlete della Nazionale Paralimpica di Tiro con l'Arco. Nei suoi confronti il Gip del Tribunale di Roma ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'attività investigativa ha avuto origine da una segnalazione trasmessa all'Autorità Giudiziaria a seguito della sospensione cautelare da ogni attività sportiva dell'atleta.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Matteo Bonacina arrestato: la star del Tiro con l'arco paralimpico accusato di violenza sessuale su 6 compagne di nazionale

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