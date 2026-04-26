Durante il Gran Premio di Spagna a Jerez, Alex Marquez ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale e la quarta in MotoGP. Dopo aver modificato il suo approccio alla gara, ha dichiarato di aver potuto guidare come desiderava. La gara si è conclusa con la sua vittoria, dimostrando un miglioramento rispetto alle precedenti apparizioni in questa stagione.

Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna 2026 a Jerez, conquistando il suo primo successo stagionale e la quarta vittoria in MotoGP. Dopo una caduta nella Sprint del sabato, il pilota Gresini domina la gara sull’asciutto, prendendo la testa già nei primi giri e approfittando anche della caduta del fratello Marc Marquez. Marco Bezzecchi chiude secondo con l’Aprilia, mantenendo la leadership del Mondiale e aumentando il vantaggio sui rivali, mentre Fabio Di Giannantonio completa il podio. Buona prova complessiva per Aprilia, con quattro moto nelle prime sei posizioni. Giornata negativa invece per il team Ducati ufficiale: oltre al ritiro di Marc Marquez, anche Francesco Bagnaia è costretto a fermarsi per un problema tecnico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Marquez: “Ho cambiato approccio, potevo guidare come volevo”

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