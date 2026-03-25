In Toscana le notti d’oro di Gino Formidabili quegli anni in Versilia

In Toscana, Gino Paoli aveva vissuto gli anni più intensi della sua carriera e della sua vita. La sua passione per la regione era evidente, soprattutto in Versilia, dove si era stabilito e aveva incontrato un amore che aveva suscitato reazioni contrastanti e discussioni. Questi anni sono ricordati come uno dei periodi più significativi per l’artista e il suo legame con il territorio.

di Enrico Salvadori e Luca Filippi Era una passione vera per la Toscana, quella di Gino Paoli. Perché in Versilia si era affermato e aveva trovato un amore contrastato, discusso, per molti scandaloso. A Firenze aveva gestito due locali conosciuti e acquistato una casa in centro, a Piombino sentiva il richiamo delle origini. Quelle di suo nonno (di nome Gino, come lui) che era dipendente della ’Magona d’Italia’. E il cantante si era creato il suo ‘buen retiro’ al podere Le Cave in Campalto, comune di Campiglia Marittima. La frequentazione in Toscana di Paoli è stata un romanzo. Come la sua vita. Perché incontrò un mentore come Sergio Bernardini che gli spianò la strada verso il successo con serate memorabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Toscana le notti d’oro di Gino. Formidabili quegli anni in Versilia Articoli correlati Leggi anche: Formidabili quegli anni. Un libro sul Circolo Zavaglia. L’avventura iniziò nel 1931: "Qui la storia del tennis" Leggi anche: Formidabili tempi d’oro, i ragazzi di Santa Maria riuniti per festeggiare i 60 anni di attività Contenuti utili per approfondire In Toscana le notti d'oro di Gino... Discussioni sull' argomento Referendum in Toscana, lo spoglio delle schede a Firenze; Aria fredda in Toscana, torna la neve anche a 600 metri; Chapter Chianti scrive un nuovo capitolo nell’ospitalità di lusso in Toscana; Viaggio in Toscana: nel paradiso del diavolo a Larderello, dove i draghi non rispettano i confini. In Toscana le notti d’oro di Gino. Formidabili quegli anni in VersiliaFra sigarette e whisky dalla Bussola delle Focette al Gala di Firenze fino alla Maremma che tanto amava. Sergio Bernardini gli spianò la strada verso il successo. E non se dimenticò mai: A lui devo t ... lanazione.it La Fondazione Teatro della Toscana ritira il ricorso al Tar - facebook.com facebook La mappa del NO: picchi nel Sud e tra Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna #referendum x.com