Terni vacanze di Pasqua da ‘record’ per Carsulae e Cascata delle Marmore | Formidabili attrattori turistici

Durante le vacanze di Pasqua nel territorio di Terni si sono registrati numeri di visitatori superiori rispetto all'anno precedente. Le attrazioni più visitate sono state il sito archeologico di Carsulae e la Cascata delle Marmore, che hanno attirato un grande afflusso di turisti. I dati raccolti indicano un aumento consistente delle presenze, confermando il ruolo di queste località come punti di riferimento per il turismo nella zona.

Un incremento significativo di accessi rispetto allo scorso anno, ha caratterizzato le vacanze di Pasqua nel territorio ternano. La Cascata delle Marmore e l’area archeologica di Carsulae si sono confermate tra le mete più gettonate, mentre la festa del Bolla Bar, al parco dei Campacci, ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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