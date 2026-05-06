Il presidente della Repubblica ha incontrato rappresentanti del mondo del cinema durante una visita al Quirinale, mentre il ministro della Cultura ha lasciato l’edificio esprimendo soddisfazione. L’appuntamento ha coinvolto i vincitori dei premi David di Donatello, i quali hanno partecipato a un evento dedicato alla promozione del settore cinematografico italiano. La discussione si è concentrata su progetti e promesse legate allo sviluppo del cinema nazionale.

L'incontro al Quirinale con Mattarella e Giuli è stato per gli attori dei David di Donatello un auspicio affinché quelle promesse diventino realtà Con un pizzico di speranza e tanto buon auspicio finisce l’incontro al Quirinale traMattarella, Giuli e attori e maestranze candidate ai David di Donatello. Ieri, come da consuetudine, il Presidente della Repubblica ha tenuto questa riunione a porte aperte che è stata occasione di incontro in un momento in cui la voce degli attori si fa sentire sempre più forte a causa dei continui tagli e pochi finanziamenti che subisce il mondo del cinema. Ierianche noi deIl Difformec’eravamo fuori il Quirinalee, prima di entrare, gli attori erano speranzosi di un’opportunità di dialogo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mattarella incontra il mondo del cinema e Giuli lascia il Quirinale soddisfatto

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