Mel Schilling, nota come esperta del programma televisivo britannico “Matrimonio a prima vista Australia”, è deceduta all’età di 54 anni martedì 24 marzo. La sua famiglia ha riferito che durante i due anni di chemioterapia, anche nei momenti più difficili, non ha mai manifestato lamentele nonostante le condizioni di salute critiche.

Mel Schilling, star del reality show britannico “Matrimonio a prima vista Australia”, è morta a 54 anni martedì 24 marzo. L’esperta e psicologa del programma era malata di cancro. Quando è venuta a mancare, era “circondata dall’amore”, ha scritto suo marito Gareth Brisbane in un post sul suo account Instagram. “ Melanie Jane Brisbane-Schilling si è spenta serenamente oggi, circondata dall’amore. – si legge ancora nel messaggio del marito – Nei suoi ultimi istanti, quando pensavo che il cancro le avesse tolto la capacità di parlare, mi ha avvicinato e mi ha sussurrato un messaggio per Maddie e per me che mi sosterrà per il resto della mia vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Mel Schilling, era l’esperta di “Matrimonio a prima vista”. Il marito: “Durante i due anni di chemioterapia, quando riusciva a malapena ad alzare la testa dal cuscino, non si è mai lamentata”

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