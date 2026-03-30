Tra le strade di Alba, tra le due guerre mondiali, due persone si incontrano: lui, un giovane che punta sulla fortuna e vive di avventure, e lei, una donna che cerca di contenere i propri desideri e sogni. Francesco è descritto come un seduttore che sperpera denaro e tempo, circondato da ragazze, mentre Teresa cerca di mantenere i propri ideali e speranze.

C ’è Francesco, giovane seduttore, che crede nella fortuna e nell’azzardo, sfrontato e attorniato da ragazze. E poi c’è Teresa, stretta nel cappottino liso, un sogno da maestra piegato al necessario lavoro quotidiano. Intrecceranno le loro vite nella città di Alba, oggi capitale del gusto, ma un tempo, poco prima e durante la Seconda guerra mondiale, piccolo borgo inerme davanti alla Storia. Addio alla scrittrice Alice Munro, premio Nobel per la Letteratura X Elena Varvello, poetessa e autrice tradotta in molte lingue (il suo La vita felice è stato tra i romanzi di narrativa straniera più venduti in Gran Bretagna), ha cucito su di loro una storia viva, di ostinata resistenza all’avanzare impietoso della Storia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Francesco sperpera denaro e tempo, Teresa tiene a bada i sogni: si incontrano ad Alba, tra le due guerre, e si innamorano

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