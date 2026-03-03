Matilda De Angelis | Gli uomini devono essere educati ad accettare il rifiuto

Poche ore dopo che migliaia di donne sono scese in piazza contro il disegno di legge Bongiorno, Matilda De Angelis ha dichiarato che gli uomini devono essere educati ad accettare il rifiuto. L’attrice si è espressa su un tema attuale, sottolineando l’importanza di un cambiamento culturale. La sua frase ha suscitato attenzione sui social e tra gli attivisti.

«Gli uomini sono spesso non le prime vittime, ma sono essi stessi vittime, della società patriarcale», ha spiegato. Secondo l’attrice, l’educazione maschile dovrebbe includere in modo strutturale il concetto di rifiuto e una maggiore consapevolezza del significato storico e politico del femminismo: «Gli uomini devono essere educati all’idea del rifiuto, devono essere educati a quello che è il femminismo, da dove nasce, perché. Ci vuole curiosità da parte degli uomini per delle tematiche che, per noi donne, sono alla base della nostra vita e della quotidianità». Nel suo intervento ha poi ampliato il discorso al piano culturale e simbolico: «A livello di società a noi viene imposto di destrutturare il nostro modo di pensare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

