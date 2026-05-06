Jean-Philippe Mateta, attaccante francese nato nel 1997 e attualmente in forza al Crystal Palace, ha dichiarato che nonostante il trasferimento al Milan sia sfumato a gennaio, questa esperienza gli aveva causato dispiacere. Ora, con l’avvicinarsi della sessione estiva di mercato, si prospettano nuove possibilità di trasferimento o rinnovo di interesse da parte di altri club. La situazione contrattuale e le trattative future restano ancora da definire.

Negli ultimi giorni del calciomercato invernale, come si ricorderà, il Milan aveva trattato con il Crystal Palace l'acquisto di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, centravanti francese, per 35 milioni di euro. L'operazione - ben avviata - si è arenata nel momento in cui i rossoneri hanno voluto vederci più chiaro sulle condizioni fisiche dell'attaccante delle 'Eagles'. Mateta, infatti, aveva da metà novembre dei problemi ad un ginocchio e il Milan - dopo le visite mediche canoniche, superate - ha voluto far svolgere al giocatore dei test medici specialistici per capire le condizioni del suo ginocchio. Esami, questi, non passati secondo lo staff medico del club di Via Aldo Rossi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mateta: “Saltato il Milan a gennaio, mi ha fatto male”. Ma in estate può riaprirsi tutto

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