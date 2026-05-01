Rashford Juventus può riaprirsi questa pista in estate? Il futuro dell’inglese è tutto da scrivere | cosa sta succedendo a Barcellona

Da juventusnews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rashford è attualmente al centro di discussioni legate al suo futuro nel mondo del calcio. La possibilità di un trasferimento alla Juventus è stata ipotizzata, mentre il suo attuale club, un'importante squadra spagnola, sta vivendo un periodo di incertezza. La situazione contrattuale dell’attaccante inglese e le recenti voci di mercato lo rendono protagonista di numerose speculazioni per la prossima sessione estiva.

di Luca Fioretti Rashford Juventus, può riaprirsi questa pista? Il futuro dell’inglese è ancora tutto da scrivere, può diventare un’occasione: cosa sta succedendo. Il calciomercato della Juve  si accende con importanti indiscrezioni per il reparto avanzato. Secondo  Sport Mediaset, il futuro di  Marcus Rashford  è ancora tutto da scrivere, ma le sue priorità attuali sono ben chiare. Dopo la stagione in prestito al  Barcellona, il giocatore spinge in maniera convinta per restare in Spagna: il ragazzo non ha alcuna intenzione di tornare al  Manchester United  e preme per una permanenza definitiva. La sua enorme volontà lo spinge a ridursi l’ingaggio pur di agevolare le pratiche per la firma sul  contratto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rashford juventus pu242 riaprirsi questa pista in estate il futuro dell8217inglese 232 tutto da scrivere cosa sta succedendo a barcellona
© Juventusnews24.com - Rashford Juventus, può riaprirsi questa pista in estate? Il futuro dell’inglese è tutto da scrivere: cosa sta succedendo a Barcellona

Notizie correlate

Bastoni lascia l’Inter in estate? I nerazzurri verso questa decisione: cosa sta succedendo per il futuro del difensore. Ultimissimedi Redazione JuventusNews24Bastoni potrebbe lasciare l’Inter durante la prossima estate.

Vlahovic Bayern Monaco, può riaprirsi questa pista! Bavaresi a caccia di un vice Kane per la prossima stagione: i dettaglidi Luca FiorettiVlahovic Bayern Monaco, la dirigenza tedesca non riscatta Jackson e punta con forza il bomber in scadenza di contratto per la...

Panoramica sull’argomento

rashford juventus rashford juventus può riaprirsiDall'Inghilterra: il Barca verso il mancato riscatto di Rashford. Subentra la Juve?Marcus Rashford, attaccante classe 1997 della nazionale inglese, potrebbe non essere riscattato dal Barcellona, club nel quale gioca in prestito dal Manchester United. Stando a quanto riportato ... tuttojuve.com

rashford juventus rashford juventus può riaprirsiIl Barcellona ‘molla’ Rashford alla Juve: cosa serve per chiudere l’operazioneIl Barcellona non sarebbe più convinto di riscattare Rashford. In verità l’ opzione sembrerebbe essere scaduta già il mese scorso: era fissata a circa 30 milioni di euro. calciomercato.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.