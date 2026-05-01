Rashford Juventus può riaprirsi questa pista in estate? Il futuro dell’inglese è tutto da scrivere | cosa sta succedendo a Barcellona

Rashford è attualmente al centro di discussioni legate al suo futuro nel mondo del calcio. La possibilità di un trasferimento alla Juventus è stata ipotizzata, mentre il suo attuale club, un'importante squadra spagnola, sta vivendo un periodo di incertezza. La situazione contrattuale dell’attaccante inglese e le recenti voci di mercato lo rendono protagonista di numerose speculazioni per la prossima sessione estiva.

di Luca Fioretti Rashford Juventus, può riaprirsi questa pista? Il futuro dell’inglese è ancora tutto da scrivere, può diventare un’occasione: cosa sta succedendo. Il calciomercato della Juve si accende con importanti indiscrezioni per il reparto avanzato. Secondo Sport Mediaset, il futuro di Marcus Rashford è ancora tutto da scrivere, ma le sue priorità attuali sono ben chiare. Dopo la stagione in prestito al Barcellona, il giocatore spinge in maniera convinta per restare in Spagna: il ragazzo non ha alcuna intenzione di tornare al Manchester United e preme per una permanenza definitiva. La sua enorme volontà lo spinge a ridursi l’ingaggio pur di agevolare le pratiche per la firma sul contratto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rashford Juventus, può riaprirsi questa pista in estate? Il futuro dell’inglese è tutto da scrivere: cosa sta succedendo a Barcellona Notizie correlate Bastoni lascia l’Inter in estate? I nerazzurri verso questa decisione: cosa sta succedendo per il futuro del difensore. Ultimissimedi Redazione JuventusNews24Bastoni potrebbe lasciare l’Inter durante la prossima estate. Vlahovic Bayern Monaco, può riaprirsi questa pista! Bavaresi a caccia di un vice Kane per la prossima stagione: i dettaglidi Luca FiorettiVlahovic Bayern Monaco, la dirigenza tedesca non riscatta Jackson e punta con forza il bomber in scadenza di contratto per la... Panoramica sull’argomento Dall'Inghilterra: il Barca verso il mancato riscatto di Rashford. Subentra la Juve?Marcus Rashford, attaccante classe 1997 della nazionale inglese, potrebbe non essere riscattato dal Barcellona, club nel quale gioca in prestito dal Manchester United. Stando a quanto riportato ... tuttojuve.com Il Barcellona ‘molla’ Rashford alla Juve: cosa serve per chiudere l’operazioneIl Barcellona non sarebbe più convinto di riscattare Rashford. In verità l’ opzione sembrerebbe essere scaduta già il mese scorso: era fissata a circa 30 milioni di euro. calciomercato.it