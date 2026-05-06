Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan | Psicologicamente ha fatto male! Cosa è successo davvero

Mateta ha parlato per la prima volta dopo il mancato trasferimento al Milan durante il calciomercato di gennaio. In alcune dichiarazioni, ha spiegato che l’esperienza gli ha causato un impatto psicologico negativo. A distanza di mesi, questa vicenda rimane uno dei temi più discussi tra i tifosi e gli addetti ai lavori, riaprendo il dibattito sulle trattative di quel periodo.

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