Tra i vicoli di Messina adolescenti tra armi e criminalità | la fotografia di Save the Children

A Messina, tra i vicoli dello Stretto e le piazze cittadine, si osserva un fenomeno preoccupante di violenza giovanile, con adolescenti coinvolti in situazioni di armi e attività criminali. La questione si manifesta in modo evidente nelle strade e nelle piazze, dove si concentrano comportamenti che destano attenzione. La fotografia scattata da Save the Children mette in luce questa realtà quotidiana.

Tra i vicoli dello Stretto e le piazze della città, il fenomeno della violenza giovanile appare complesso e stratificato. Non si tratta di episodi isolati, ma di un quadro che intreccia fragilità personali, vuoti educativi e contesti sociali difficili. Il rapporto "Dis(armati)" di Save the Children, che analizza il primo semestre 2025 con il sostegno di Fondazione Iris Ceramica Group ETS, offre una fotografia dettagliata di questa realtà, mettendo in evidenza i numeri e le dinamiche che coinvolgono minori e adolescenti, non solo a Messina ma in tutta la Sicilia e in Italia. A Messina, i minorenni denunciati o arrestati per associazione mafiosa risultano 3 nel 2024, confermando la presenza di un fenomeno contenuto ma significativo se rapportato alla popolazione giovanile della città.