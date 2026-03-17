Un rapporto condotto da Save the Children evidenzia che oltre 180 mila uomini in Italia hanno richiesto di poter trascorrere più tempo con i figli appena nati. Alla vigilia della Festa del Papà, questa cifra conferma come le abitudini genitoriali stiano evolvendo e che sempre più padri cercano di dedicarsi in modo più attivo alla cura dei figli. Mercoledì 19 marzo si celebra questa ricorrenza, tradizionalmente accompagnata da regali e biglietti.

M ercoledì 19 marzo si celebra la festa del papà, un momento che tradizionalmente evoca biglietti d’auguri e regali, dalle cravatte mai messe ai lavoretti scolastici. Nella nostra strana epoca, però, le tradizioni stanno evolvendo e, soprattutto, sta evolvendo la figura del papà. Si sta facendo strada, infatti, un cambiamento molto profondo e concreto: il modo in cui i padri italiani scelgono di vivere i propri figli, in particolare i primi giorni di vita. I dati più recenti, elaborati da Save the Children, su base Inps, restituiscono realmente l’immagine di una nuova genitorialità in cammino, che tuttavia viaggia ancora a velocità molto diverse tra nord e sud. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'analisi di Save the Children racconta un'Italia dove oltre 180 mila uomini hanno chiesto il tempo di stare con i propri figli appena nati. Alla vigilia della Festa del Papà, la prova che la genitorialità sta cambiando

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