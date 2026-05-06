In Umbria, i dati recenti mostrano una diminuzione dell’indice di natalità e un incremento della precarietà tra le donne. Dopo la maternità, molte madri lasciano il lavoro, riducendo le opportunità di conciliazione. In parallelo, si registra un aumento della mortalità infantile nella regione rispetto agli anni precedenti. Questi numeri evidenziano le sfide che le famiglie umbre affrontano nel periodo successivo alla nascita dei figli.

? Cosa scoprirai Perché le madri umbre abbandonano il lavoro dopo la nascita?. Come è aumentata la mortalità infantile nella nostra regione?. Quali servizi stanno fallendo nel proteggere le donne umbre?. Cosa spinge l'Umbria a scendere nella classifica della sicurezza?.? In Breve Contratti a termine femminili saliti dal 18% al 20,7% in Umbria.. Dimissioni post-parto passate da 5,15 a 7,41 ogni 1.000 donne occupate.. Mortalità infantile nel primo anno salita da 1,83 a 2,94 per 1.000 nati.. Indice violenza regionale sceso dal sesto al dodicesimo posto nazionale.. L’Umbria scivola al settimo posto nella classifica delle regioni più adatte alla maternità con un calo di tre posizioni secondo l’undicesimo rapporto Le Equilibriste di Save the Children.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maternità in Umbria: cala l’indice e cresce la precarietà femminile

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