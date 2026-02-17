Michele de Pascale contestato in Regione Emilia-Romagna Mai più Cpr

Michele de Pascale è stato contestato oggi in Regione Emilia-Romagna da un gruppo di attivisti, che hanno protestato contro i centri di rimpatrio. Durante l'assemblea, alcuni manifestanti hanno esposto cartelli con scritte come “Mai più Cpr” e hanno interrotto i lavori con cori e fischi. La protesta si è concentrata sulla richiesta di chiudere le strutture di detenzione temporanea per i migranti, criticando le politiche di gestione dei richiedenti asilo. È stato un momento di forte tensione, con alcuni presenti che hanno cercato di bloccare l’intervento del presidente della regione.

Bologna, 17 febbraio 2026 – "L'Emilia-Romagna si ribella, mai più Cpr ", è il grido degli attivisti che ha interrotto oggi i lavori del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna. Agita il panorama politico l'apertura del presidente Michele de Pascale nei confronti della attivazione di un Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) in Regione. Un'ipotesi che aveva fatto sobbalzare il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ma anche l'area dei centri sociali e dei collettivi che si sono presentati oggi in Regione proprio durante l'Assemblea legislativa in Emilia-Romagna De Pascale stava proprio parlando all'aula per chiarire la sua posizione sulle strutture di detenzione per stranieri irregolari in attesa di espulsione, interrogato da consiglieri regionali di maggioranza e opposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Michele de Pascale contestato in Regione Emilia-Romagna. "Mai più Cpr"