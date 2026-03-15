I Borghi più belli d’Italia in Emilia Romagna | nella guida c’è anche Montechiarugolo

Nella nuova guida pubblicata da “I Borghi più belli d’Italia Emilia Romagna” figura anche Montechiarugolo. La pubblicazione, dedicata ai paesi più suggestivi della regione, include questa località tra le mete da visitare. La guida elenca i borghi che si distinguono per il loro patrimonio storico e architettonico, offrendo ai lettori un elenco aggiornato di destinazioni da scoprire in Emilia Romagna.

La guida dedica tre pagine alle bellezze e alle attrazioni di Montechiarugolo: il Castello e la leggenda della Fata Bema, la storia del Borgo, ma anche le vicine Terme di Monticelli C’è anche Montechiarugolo nella nuova guida pubblicata da “I Borghi più belli d’Italia Emilia Romagna”. L’associazione è stata costituita nel 2024 tra i comuni dell’Emilia Romagna che fanno parte de “I Borghi più belli d’Italia” (Bagnara di Romagna, Bagno di Romagna, Bobbio, Castell’arquato, Compiano, Dozza, Fiumalbo, Gualtieri, Montechiarugolo, Montefiore Conca, Montegridolfo, San Giovanni in Marignano, Vernasca) con l’obiettivo promuovere strategie condivise per la promozione territoriale dei territori aderenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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