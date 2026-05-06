A Bolzano si registra il secondo posto in Italia per tassi di maternità, ma il mercato del lavoro rappresenta un problema. Nonostante la buona situazione sanitaria, molte donne incontrano difficoltà nel conciliare gravidanza e occupazione. Il calo delle nascite, infatti, influisce sulle dinamiche delle province autonome, mentre il rapporto tra salute e occupazione resta complesso.

? Cosa scoprirai Perché il primato di Bolzano sulla salute non garantisce il lavoro?. Come influisce il calo delle nascite sulle dinamiche delle province autonome?. Quali servizi mancano a Trento per proteggere davvero le donne?. Cosa impedisce alle madri altoatesine di conciliare carriera e famiglia?.? In Breve Bolzano registra 1,55 figli per donna contro il calo demografico nazionale.. Rete consultori altoatesina quattro volte superiore alla media nazionale.. Una donna su quattro tra 25 e 34 anni fatica con l'impiego.. Trento occupa l'ultimo posto per case rifugio e centri antiviolenza.. Bolzano conquista il secondo posto nella classifica nazionale sulla maternità, superando Trento che si ferma al sesto gradino secondo l’undicesima edizione del rapporto Le Equilibriste di Save the Children.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maternità: Bolzano seconda in Italia, ma il lavoro è un ostacolo

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