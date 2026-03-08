8 marzo Laura Mattarella | La maternità è ancora un ostacolo nel mondo del lavoro

Il 8 marzo, Laura Mattarella ha commentato come, nella sua esperienza, molte donne abbiano affrontato difficoltà nel lavoro a causa della maternità. Ha affermato che, salvo rare eccezioni, conosce solo donne che hanno subito ripercussioni professionali legate alla gravidanza o all’avere figli. La sua dichiarazione mette in luce una realtà condivisa da molte donne nel mondo del lavoro.

«Tranne pochissime eccezioni non conosco una donna, nessuna amica, che non mi abbia detto di aver pagato la maternità sul piano lavorativo». Queste le parole di Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'intervista esclusiva al Tg 3 che andrà in onda nell'edizione di questa sera alle 19. «Da più di dieci anni -racconta- la mia vita è cambiata per scelta, ho deciso di non lavorare e seguire mio padre, ho fatto una scelta molto precisa quando mio padre è stato eletto, quindi per ora non svolgo la mia attività professionale, ma ho lavorato una vita, e conosco molto bene le difficoltà che una donna, con bambini piccoli in particolare, affronta quotidianamente quando deve lavorare».