Dal mese di ottobre 2023 fino alla fine del 2025 sono state registrate più di 400 spedizioni di materiale militare dall’Italia verso Israele. Durante questo periodo, sono state trasferite anche oltre 220.000 tonnellate di carburante. Questi dati sono stati raccolti in un dossier che mette sotto accusa il coinvolgimento italiano in queste operazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui motivi delle spedizioni.

Da ottobre 2023 fino alla fine del 2025, ci sono state oltre 400 spedizioni di materiale militare dall’Italia verso Israele e il trasferimento di oltre 220mila chilotonnellate di carburante. Nonostante le dichiarazioni del Governo, secondo cui il nostro Paese ha limitato le esportazioni di armamenti verso Israele, il flusso commerciale non si è mai interrotto. A certificarlo è il dossier Made in Italy per l’industria del genocidio redatto dai Giovani palestinesi d’Italia con People’s Embargo for Palestine, Palestine Youth Movement e Weapon Watch e con il contributo dell’European Legal Support Center. Ed è proprio in seguito al report, presentato alla Camera martedì 5 maggio, che la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari ha depositato un’interrogazione parlamentare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Materiale militare e carburante dall’Italia a Israele, il dossier che mette sotto accusa l’Italia: “Oltre 400 spedizioni dal 2023”

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