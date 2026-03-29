India | Spedizioni indiane di acciaio militare per Israele bloccate e indagate in Italia

Tre delle quattro spedizioni indiane di acciaio di grado militare destinate a Israele sono state bloccate in Italia e sono attualmente sotto indagine. La notizia è stata confermata anche in India, mentre il governo locale non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. La vicenda coinvolge controlli e verifiche sulle esportazioni di materiali militari tra i due paesi.

(Adnkronos) – 28 Marzo 2026 Tre delle quattro spedizioni indiane di acciaio di grado militare destinate a Israele sono state bloccate e sono ora sotto indagine in Italia, con la notizia che arriva fino in India. Le autorità italiane stanno investigando su questi carichi, con una spedizione al porto di Cagliari e altre due al. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Bloccate in India: “Non riusciamo a rientrare in Italia, una vera odissea”Modena, 9 marzo 2026 – “Siamo quattro turiste di Modena, lavoriamo all’Ausl e ci troviamo in India e dal 5 marzo”. Dazi, caos tariffe e spedizioni bloccate: lo sfogo di un imprenditoreDopo la sentenza della Corte suprema americana, il ceo di Stel Andrea Barocco e l’avvocata Francesca Placidi parlano con LaPresse dei risvolti... Contenuti e approfondimenti su India Spedizioni indiane di acciaio... Temi più discussi: La domanda di kiwi sale del 30-40 per cento a fronte di scorte limitate in India; India: le importazioni di minerale di ferro verso i massimi da 7 anni nel 2025-2026; L’India è a secco di gas: perché Delhi rischia di finire nel caos; La capacità produttiva indiana di moduli fotovoltaici supera i 210 GW. India: Spedizioni indiane di acciaio militare per Israele bloccate e indagate in Italia(Adnkronos) – 28 Marzo 2026_ Tre delle quattro spedizioni indiane di acciaio di grado militare destinate a Israele sono state bloccate e sono ora sotto indagine in Italia, con la notizia che arriva fi ... ilnapolionline.com India a rischio aumento temporaneo dell'uso di combustibili inquinantiInterruzioni delle spedizioni dal Medio Oriente riducono le forniture di gas, con crescita delle vendite di legname e letame essiccato; il governo autorizza più cherosene e carbone ... laregione.ch Nepal tra Aprile e maggio, 2 settimane, via india, profilassi Consigli, avvertenzagrazie - facebook.com facebook L’India tra crisi del West Asia e Trump. L’analisi di @psanjay_in in “Indo-Pacific Salad” di @de_f_t x.com