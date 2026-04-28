L’Italia dei giornalisti sotto scorta | non solo Ranucci in venti sotto tutela Ecco il rapporto europeo che ci mette tra i dismantlers

In Italia, diversi giornalisti sono sotto tutela, con un totale di venti che si trovano in questa condizione. Il 17 ottobre 2025, un ordigno di circa un chilo di esplosivo è stato collocato sotto l’auto di un giornalista noto a Pomezia. Un rapporto europeo colloca il nostro paese tra quelli che stanno smantellando la libertà di stampa, evidenziando una situazione di crescente rischio per i professionisti dell’informazione.

Il 17 ottobre 2025, qualcuno ha piazzato quasi un chilo di esplosivo sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia. L’ordigno ha distrutto anche la macchina della figlia. La Procura di Roma ha concluso che non era un avvertimento: era un tentativo di omicidio. Gli investigatori della Dda seguono la pista dei Casalesi. Ranucci vive sotto scorta dal 2021. Il Liberties Media Freedom Report 2026, uscito il 28 aprile, lo colloca in una statistica che dovrebbe far discutere: venti giornalisti italiani vivono sotto protezione a tempo pieno. Il numero più alto d’Europa. Il rapporto, il quinto della Civil Liberties Union for Europe con 43 organizzazioni civili in 21 paesi, analizza il 2025 in 22 stati membri.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Italia dei giornalisti sotto scorta: non solo Ranucci, in venti sotto tutela. Ecco il rapporto europeo che ci mette tra i “dismantlers” Notizie correlate Giornalisti sotto attacco: incontro con Sigfrido RanucciIl Circolo della Stampa di Pisa ha organizzato in collaborazione con il Cineclub Arsenale un incontro con Sigfrido Ranucci, conduttore di Report in... Democrazie sotto assedio, ecco le fratture che nessuna scorta può presidiare. Scrive PaganiL’attentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca del 25 aprile 2026 non è un incidente isolato. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sciopero giornalisti, Fnsi: 90% di adesioni anche per la terza giornata, la mobilitazione continua; INPGI 1926-2026, un secolo a tutela del giornalismo italiano; Raccontare la scienza tra etica e responsabilità; Antimafia: M5s contro libertà di stampa, solidarietà a giornalisti. Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionaleOggi 16 aprile le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da dieci anni. I giornalisti di SkyTg24 partecipano all’agitazione indet ... tg24.sky.it Sciopero dei giornalisti: il comunicato della FnsiPubblichiamo il comunicato della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, cioè il sindacato unitario dei giornalisti, a proposito dello sciopero nazionale dei giornalisti indetto per oggi, per il ... sport.sky.it Il 25 aprile è la Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, un evento reso possibile dall’avanzata sul suolo italiano degli Alleati e appoggiato dalle azioni condotte dalle formazioni partigiane dopo l’8 settembre 1943. Eppure, con il tempo, questa data - facebook.com facebook Chiunque lavori nel campo della cultura in Italia sa che sei di destra verrai penalizzato, avrai meno spazi e cercheranno di ostracizzarti, proprio per questo è necessario che il mondo conservatore faccia più sistema. x.com