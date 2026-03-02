La quinta stagione di Imma Tataranni andrà in onda l’8 marzo su Rai1. Vanessa Scalera ritorna nel ruolo principale, accompagnata da Rocco Papaleo nel cast e da nuovi casi ambientati tra Matera e la Basilicata. La serie prosegue con nuove story che coinvolgono i personaggi principali in un contesto di misteri e indagini.

La quinta stagione di Imma Tataranni debutta l’8 marzo su Rai1: nuovi casi, nuovi equilibri e l’ingresso di Rocco Papaleo nel cast La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore debutta domenica 8 marzo in prima serata su Rai 1, riportando sullo schermo Vanessa Scalera nei panni dell’amatissima PM di Matera. La serie, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia e diretta da Francesco Amato, torna con quattro nuove puntate da 100 minuti, coprodotte da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e il sostegno della Lucana Film Commission. Accanto ai volti storici – Massimiliano Gallo nel ruolo del... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Imma Tataranni 5 arriva su Rai1: Vanessa Scalera torna in scena con Rocco Papaleo e nuovi casi tra Matera e la Basilicata

Vanessa Scalera: “Imma Tataranni per me finisce, ma potrebbe continuare anche con altre persone” | Intervista EsclusivaAlla presentazione delle fiction Rai per il 2026 abbiamo avuto modo di intervistare in esclusiva la bravissima Vanessa Scalera, giunta a Roma per...

Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera si prepara all’ultimo capitolo e dice addio a Calogiuri: “Nella vita tutto finisce” | VIDEONella conferenza stampa di presentazione delle fiction 2026 presenti anche i protagonisti di Imma Tataranni 5 che hanno svelato qualche novità.

Aggiornamenti e notizie su Imma Tataranni.

Temi più discussi: Imma Tataranni - Sostituto procuratore - Extra - Stagione 5; Nuovo spot di Imma Tataranni 5: la protagonista cambia totalmente stile; Sarà una primavera carica di nuove fiction Rai: tutti i titoli, i cast, le date d'uscita; Le fiction di marzo su Rai 1: un mese da non perdere tra grandi ritorni e nuove storie.

Imma Tataranni 5: quando esce e quante puntate sono? Le location della fiction RaiImma Tataranni 5 torna in tv: scopri quando esce, quante puntate sono, le anticipazioni sulla trama e il cast e le location dove è stata girata la nuova stagione della fiction Rai. tag24.it

Imma Tataranni 5: trama, cast, finale, quando comincia la serie tv in onda su Rai 1Imma Tataranni 5 serie tv, nuova stagione con Vanessa Scalera tra indagini, tensioni familiari e casi sempre più complessi a Matera. maridacaterini.it

Benvenuto marzo! Mese della primavera… e di tante nuove fiction in arrivo! Sul fronte Rai arrivano: - Imma Tataranni - Sostituto procuratore con la quinta stagione (da domenica 8) - Guerrieri - La regola dell'equilibrio (da lunedì 10) - Le libere donne (d facebook