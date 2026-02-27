Annamaria Colao presenta Il Digiuno su Misura al Pineta Grande Hospital

Martedì 3 marzo alle 10.30 si svolgerà nell’Auditorium del Pineta Grande Hospital la presentazione del libro “Il Digiuno su Misura” di Annamaria Colao. L’evento vede la partecipazione dell’autrice e si concentra sulla discussione del nuovo testo dedicato alle pratiche di digiuno personalizzate. La presentazione si inserisce nel calendario di incontri organizzati dall’ospedale.

Martedì 3 marzo, alle ore 10.30, nell’Auditorium del Pineta Grande Hospital, si terrà la presentazione del libro “Il Digiuno su Misura” di Annamaria Colao, neuroendocrinologa, professoressa ordinaria di endocrinologia, vicepresidente del Consiglio superiore di sanità e figura di riferimento nel campo della prevenzione e della salute metabolica. L’incontro propone un approfondimento su un tema al centro del dibattito scientifico e sociale: il digiuno personalizzato come strumento di prevenzione e supporto terapeutico. Nel volume, l’autrice illustra con rigore scientifico e linguaggio accessibile come un approccio calibrato sulle caratteristiche individuali possa contribuire al miglioramento dello stato di salute, alla regolazione del metabolismo e alla prevenzione di numerose patologie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

