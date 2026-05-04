Arezzo, 4 maggio 2026 – Sabato 9 maggio 2026, alle ore 10:30, presso il Teatro Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano (Via Antiche Prigioni), si terrà la presentazione ufficiale del libro Frammenti di vita, scritto da Maria Assunta Rit a, residente a Madonnuccia nel comune di Pieve Santo Stefano. Il libro nasce dai diari autentici di Clarissa, figlia dell’autrice, scomparsa il 22 luglio 2024 a soli quindici anni in un incidente in motorino proprio a Pieve Santo Stefano. Attraverso le sue parole, il libro affronta temi universali e profondi: il legame tra genitori e figli, la fragilità dell’adolescenza, la comunicazione che manca, i segnali che spesso non sappiamo vedere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frammenti di vita, il libro scritto da Maria Assunta Rita

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