Masters of the Universe | Dolph Lundgren avrebbe finalmente un ruolo nel reboot

Nuove indiscrezioni sul reboot di Masters of the Universe indicano che Dolph Lundgren potrebbe avere un ruolo nel progetto. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulle sue partecipazioni. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, che attendono conferme o smentite da parte dei produttori. La produzione del film live-action sta procedendo, ma ancora non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardo al cast.

Nuove indiscrezioni sul reboot live-action di Masters of the Universe rivelano il possibile ruolo di Dolph Lundgren. L'attore che interpretò He-Man nel film del 1987 potrebbe apparire accanto al nuovo protagonista Nicholas Galitzine. Quando si parla di Masters of the Universe, un nome continua a tornare nella memoria dei fan: Dolph Lundgren. L'attore fu il primo He-Man in live-action nel film del 1987. Ora, nel nuovo reboot diretto da Travis Knight, il suo ritorno sembra sempre più probabile. Il ritorno di Dolph Lundgren nel nuovo Masters of the Universe Nel grande gioco dei reboot hollywoodiani, il ritorno di volti storici è spesso uno degli ingredienti più amati dal pubblico.