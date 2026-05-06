Massimo Scaglioni | Prima serata breve? Delude lo spettatore Access lungo arricchisce la Tv ma è un rischio enorme

Il direttore del Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi ha commentato la stagione televisiva attuale, sottolineando come le prime serate brevi spesso deludano gli spettatori. Ha inoltre evidenziato che le trasmissioni più lunghe, come Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, continuano a generare grandi ricavi per la televisione, anche se comportano rischi significativi. La sua analisi si concentra sulle trasformazioni in atto nel panorama televisivo.

Intervista al direttore del Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi che analizza la metamorfosi di questa stagione televisiva: "Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sono galline dalle uova d'oro". Ma Scaglioni sottolinea un rischio: "Se quando finiscono il pubblico si perde completamente, sul lungo periodo questo rischia di produrre danni permanenti sulla prima serata".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Appello per anticipare la prima serata in tv, Rai e Mediaset d’accordo: “Ma serve un compromesso”La prima serata televisiva inizia sempre più tardi e il produttore Carlo Degli Esposti ha lanciato un appello affinché le emittenti ripensino al... Ascolti TV sabato 18 aprile, Mediaset batte Rai in prima serata e accessI dati degli ascolti tv del 18 aprile assegnano la vittoria ad Amici che vince con il 22% contro Canzonissima, rimasta ancora al 17% come lo scorso...