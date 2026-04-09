Appello per anticipare la prima serata in tv Rai e Mediaset d'accordo | Ma serve un compromesso
Rai e Mediaset hanno raggiunto un accordo di massima sulla possibilità di anticipare l’inizio della prima serata televisiva. Il produttore Carlo Degli Esposti ha invitato le emittenti a trovare un compromesso per modificare l’orario di inizio, che attualmente si svolge sempre più tardi. La discussione riguarda la definizione di un orario più adeguato per il prime time.
La prima serata televisiva inizia sempre più tardi e il produttore Carlo Degli Esposti ha lanciato un appello affinché le emittenti ripensino al prime time. Rai e Mediaset concordano con le istanze dei produttori, ma mirano a un compromesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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