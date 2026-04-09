Appello per anticipare la prima serata in tv Rai e Mediaset d'accordo | Ma serve un compromesso

Rai e Mediaset hanno raggiunto un accordo di massima sulla possibilità di anticipare l’inizio della prima serata televisiva. Il produttore Carlo Degli Esposti ha invitato le emittenti a trovare un compromesso per modificare l’orario di inizio, che attualmente si svolge sempre più tardi. La discussione riguarda la definizione di un orario più adeguato per il prime time.