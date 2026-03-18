I grandi esempi da seguire Ambra una ’lezione’ di vita

Durante una visita scolastica, gli studenti hanno incontrato il signor Ambrogio Sabatini, padre di Ambra Sabatini, atleta paralimpica nota nel panorama sportivo. La scuola ha avuto l’opportunità di ascoltare la sua testimonianza e conoscere meglio la storia e i successi della campionessa d’oro. L’incontro ha coinvolto gli studenti in un momento di confronto e riflessione su valori e determinazione.

La nostra classe ha avuto l’onore di incontrare il signor Ambrogio Sabatini, padre di un grande orgoglio del nostro territorio: la campionessa d’oro paralimpico Ambra Sabatini. Da questo incontro abbiamo non solo avuto informazioni sulla sua carriera sportiva, ma anche un racconto familiare sul percorso di questa ragazza, il cui talento e forza d’animo dovrebbero ispirare tutte le nuove generazioni. La nostra campionessa nel 2019 è stata la protagonista di un tragico incidente che l’ha portata alla perdita dell’arto inferiore sinistro. Ambra aveva allora diciassette anni e già correva come atleta, sperando in un futuro radioso. Questo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I grandi esempi da seguire. Ambra, una ’lezione’ di vita Articoli correlati David Juventus, SOS gol ma…Tre esempi da seguire per la rinascita: il canadese può ripercorrere le orme di questi top playerdi Redazione JuventusNews24 David Juventus, il canadese per la sua rinascita personale può seguire le orme di questi tre top player. Milan, sai già cosa fare sul mercato. Basta seguire gli esempi di Rabiot e ModricIl Milan continua con la sua grande stagione: dopo il crollo di quella scorsa, Massimiliano Allegri ha completamente rivoluzionato la squadra sotto... La Renaissance française : de Léonard de Vinci à Henri IV - Laissez-vous guider - Stephane Bern - MG