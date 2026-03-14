David Juventus cerca di rilanciarsi e potrebbe ispirarsi a tre grandi campioni che hanno segnato la storia del calcio. Il giovane canadese ha bisogno di trovare continuità e fiducia, aspetti fondamentali per risalire la china e tornare a incidere nelle partite. La sua evoluzione sarà monitorata nei prossimi incontri, con l’obiettivo di affrontare con maggiore sicurezza le sfide future.

David Juventus, il canadese per la sua rinascita personale può seguire le orme di questi tre top player. Gli esami da ripercorrere. Il primo anno in una nuova big può trasformarsi in un labirinto psicologico, e la situazione che sta vivendo Jonathan David alla Juventus non è affatto un’eccezione nella storia del calcio. L’impatto con un nuovo sistema, il peso della maglia e le aspettative (magari alimentate da promesse di gol incaute, come ricordato da Trezeguet che ha criticato il proclama sui 25 gol che il canadese ha fatto in sede di presentazione ) possono togliere certezze a chiunque. Ma la storia insegna che la resurrezione, rimanendo fedeli allo stesso club, è tutt’altro che impossibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David Juventus, SOS gol ma…Tre esempi da seguire per la rinascita: il canadese può ripercorrere le orme di questi top player

Articoli correlati

Veronica Boquete. "Vorrei ripercorrere le orme di Fabregas»Veronica Boquete, per tutti ’’Vero’ è la capitana del Como 1907 femminile, che comanda la classifica di serie B, con cinque punti di vantaggio, a...

Veronica Boquete, la capitana del Como femminile: “Vorrei ripercorrere le orme di Fabregas”Como – Veronica Boquete, per tutti ’’Vero’ è la capitana del Como 1907 femminile, che comanda la classifica di serie B, con cinque punti di...

JUVENTUS-UDINESE: MISTERO (SVELATO) VAR #calcio #shorts

Contenuti utili per approfondire David Juventus

Temi più discussi: David continua a deludere, è sempre più un caso: cosa fare al fantacalcio ora che torna Vlahovic; Juventus-Pisa, le pagelle: ennesima bocciatura per David, Conceiçao pericolo costante; I voti di Juve-Pisa al fanta: la scelta su Koop e Miretti! Yildiz più di Conceicao, David meno di Durosinmi; I voti di Juve-Pisa al fanta: la scelta su Koop e Miretti! Yildiz più di Conceicao, David meno di Durosinmi.

Con David in panchina le capacità di gol della Juventus crescono del 700%, può lasciare a fine stagioneJonathan David sembra sia tornato quello di inizio stagione alla Juventus. Potrebbe lasciare il club a fine stagione. ilnapolista.it

Juventus, il caso David: senza il canadese l’attacco bianconero segna di piùQuando la Juventus lo ha portato a Torino, Jonathan David era stato accolto come uno dei volti principali del nuovo ciclo bianconero. L’attaccante canadese era arrivato con grandi aspettative sulle sp ... gonfialarete.com

Juventus, Vlahovic non è ancora pronto: Yildiz, Conceicao, David o Boga, chi gioca in attacco contro l'Udinese - facebook.com facebook

Juventus, attacco in arrivo Con Openda e David sempre più lontani, Vlahovic resta l’unica certezza Secondo Gianni Balzarini, il principale obiettivo per affiancarlo resta Randal Kolo Muani Voi lo vedete come il duo giusto #KoloMuani #Juve #Spazio x.com