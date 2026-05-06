A Massa un uomo è stato aggredito mentre tentava di difendere due donne al distributore di carburante. L'aggressione si è verificata nel pomeriggio del 6 maggio, quando l'uomo è stato colpito durante l'alterco. Secondo quanto riferito, sotto i colpi ha pensato a una persona nota, Giacomo Bongiorni. La polizia sta indagando sull'accaduto, senza ancora aver arrestato nessuno.

Massa, 6 maggio 2026 – Ancora un episodio di violenza in città. Un uomo è stato aggredito perchè intervenuto in difesa di due donne. E’ accaduto lunedì pomeriggio nel piazzale del distributore dell’Eni, in via Marina Vecchia. L’uomo è Massimo Corniani, geologo, responsabile della sicurezza in alcune cave di marmo e anche esponente politico per la sua attività politica nel Partito Democratico. E’ stato candidato a Massa per Enzo Romolo Ricci sindaco e più recentemente alle ultime elezioni amministrative di Carrara. Vive al Poggio Piastrone, lungo via Bassa Tambura. Il racconto. “Mi trovavo al distributore – racconta – quando ho visto una scena che non mi è piaciuta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massa, picchiato al distributore mentre difende due donne: “Sotto i colpi ho pensato a Giacomo Bongiorni”

Notizie correlate

Leggi anche: “Non l’ho sfiorato”, “Il calcio? Per rabbia, non per uccidere Giacomo Bongiorni”, i due fermati al gip di Massa: “È stata una rissa”

Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla la compagna Sara Tognocchi: "Picchiato a morte davanti al figlio"L’omicidio a Massa di Giacomo Bongiorni, ucciso in piazza da un gruppo di ragazzi dopo un rimprovero, ha sconvolto l’Italia.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Massa, picchiato al distributore mentre difende due donne: Sotto i colpi ho pensato a Giacomo Bongiorni.

Massa, picchiato al distributore mentre difende due donne: Sotto i colpi ho pensato a Giacomo BongiorniE’ accaduto in pieno giorno in via Marina Vecchia. L’aggressore è un camionista. Il racconto della vittima: Pretendeva che spostassero l’auto e le minacciava. L’uomo è stato l’unico a intervenire. E ... lanazione.it

Giacomo Bongiorni, il ricordo degli amici: «Voleva dare il buon esempio al bimbo. Si doveva sposare a luglio con Sara»Dolore, rabbia e incredulità a Domenica In, dove il caso della morte di Giacomo Bongiorni a Massa viene ripercorso attraverso le parole degli amici, con gli interventi di Mara Venier, Salvo Sottile e ... leggo.it