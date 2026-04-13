La vicenda riguarda l’omicidio di Giacomo Bongiorni avvenuto a Massa. La compagna dell’uomo, Sara Tognocchi, ha raccontato che Bongiorni è stato picchiato a morte davanti al loro figlio. La donna ha fornito dettagli sul momento e sulle circostanze dell’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’episodio e identificare eventuali responsabili.

L’omicidio a Massa di Giacomo Bongiorni, ucciso in piazza da un gruppo di ragazzi dopo un rimprovero, ha sconvolto l’Italia. La compagna Sara Tognocchi, anche lei presente durante l’aggressione, ha raccontato il pestaggio subito dall’uomo davanti al figlio: “Hanno smesso di colpirlo solo quando si sono resi conto che l’avevano ammazzato”. Come è morto Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa L'omicidio di Giacomo Bongiorni raccontato da Sara Tognocchi Chi era Giacomo Bongiorni Come è morto Giacomo Bongiorni, ucciso a Massa Sara Tognocchi, compagna di Giacomo Bongiorni ucciso a Massa, ha le idee chiare sull’omicidio. Al Corriere della Sera ha raccontato: “Non è vero che Giacomo è morto perché è caduto per terra dopo un cazzotto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla la compagna Sara Tognocchi: "Picchiato a morte davanti al figlio"

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