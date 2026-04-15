Non l’ho sfiorato Il calcio? Per rabbia non per uccidere Giacomo Bongiorni i due fermati al gip di Massa | È stata una rissa

Due giovani coinvolti nell’episodio che ha portato alla morte di un uomo di 47 anni a Massa hanno dichiarato di non aver toccato Bongiorni e hanno spiegato che il loro comportamento è stato dettato dalla rabbia, senza intenzioni di uccidere. Al momento dell’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, hanno sostenuto che si sia trattato di una rissa e hanno respinto le accuse di aver agito con violenza fatale.

“Non ha sfiorato Bongiorni”, “è stato un gesto di rabbia, non per uccidere”. Si apre con queste parole la linea difensiva dei due giovani fermati per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa. Davanti al giudice per le indagini preliminari, durante gli interrogatori di garanzia, le versioni degli indagati cercano di ridimensionare il ruolo dei singoli nella dinamica del pestaggio, riportando l’intera vicenda nell’alveo di una rissa degenerata. L’omicidio del 47enne è avvenuto davanti agli occhi del figlio di 11 anni. Il primo a parlare è stato il 23enne Ionut Alexandru Miron (a sinistra nella foto), che ha scelto di rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non l’ho sfiorato”, “Il calcio? Per rabbia, non per uccidere Giacomo Bongiorni”, i due fermati al gip di Massa: “È stata una rissa” Notizie correlate Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa: fermati due maggiorenni e un minorenneDue giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, 47enne aggredito la scorsa notte in piazza Palma a... Giacomo Bongiorni, i fermati davanti al gip. A Luni sfilano i compagni di scuola del figlioLuni (La Spezia), 15 aprile 2026 – Fiori, messaggi, uno striscione con scritto “No alla violenza”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ucciso a Massa, un indagato 'non l'ho sfiorato', l'altro 'vittima dato testata'; La morte di Giacomo Bongiorni, il vescovo non ci sta: Una gioventù che non distingue il bene dal male; Le spinte, la testata al ragazzo e poi i due pugni alla vittima: i video riscrivono il delitto. Omicidio di Giacomo Bongiorni, le difese dei due maggiorenni: Alexandru: «Non l'ho sfiorato, la bottiglia è caduta». Eduardo: «Un calcio per rabbia, non per uccidere»Udienza di convalida del fermo i ragazzi parlano davanti al giudice, il legale di Miron: «Il mio assistito contesta la rissa e l’omicidio, ma è dispiaciutissimo per quello che è successo». Quello di C ... corrierefiorentino.corriere.it Ucciso a Massa, un indagato 'non l'ho sfiorato', l'altro 'vittima dato testata'(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 15 APR - Il mio assistito contesta ogni addebito e ha detto di non aver sfiorato Giacomo Bongiorni: ovviamente è dispiaciutissimo per quanto accaduto, ma estraneo ... gazzettadiparma.it Il giorno dopo la fiaccolata per ricordare Giacomo Bongiorni, parla Giorgio Furlan, avvocato di Alexandru Miron: "Il mio assistito ha detto di non aver nemmeno sfiorato la vittima". Miron è uno dei due arrestati per l'omicidio di Bongiorni, avvenuto sabato a Mass - facebook.com facebook A Massa migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata per Giacomo Bongiorni, morto dopo un’aggressione x.com