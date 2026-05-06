Massa Lombarda | oltre 1 milione per il nuovo polo dell’Ospedale Vecchio

A Massa Lombarda, sono stati stanziati oltre un milione di euro per il nuovo polo dell’Ospedale Vecchio. Dei 400 metri quadrati dell’edificio ex ospedaliero, si prevede di destinare uno spazio dedicato a diverse attività. Durante un recente incontro, i cittadini hanno avanzato proposte specifiche su come utilizzare gli spazi disponibili, ma non sono stati ancora definiti i dettagli finali per il progetto.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 400 metri quadrati dell'ex ospedale?. Quali attività specifiche hanno proposto i cittadini durante l'incontro?. Chi finanzierà la quota rimanente del progetto di recupero?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio quell'edificio storico per il polo?.? In Breve Investimento di 1.100.000 euro con 850.000 euro stanziati dalla Regione Emilia-Romagna.. L'architetto Mirko Marescotti coordina il recupero di 400 metri quadrati totali.. Proposte cittadine includono sale musica, teatro, cinema e centri per attività motoria.. L'assessore Cristian Menghetti ha individuato l'immobile tramite ricognizione del patrimonio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa Lombarda: oltre 1 milione per il nuovo polo dell’Ospedale Vecchio Notizie correlate Massa Lombarda: cittadini al centro per il futuro dell’ex ospedale? Cosa scoprirai Cosa diventerà concretamente l'ex ospedale dopo la riqualificazione urbana? Come influiranno le proposte dei cittadini sul progetto... Massa, incontro sul futuro dell’ex Ospedale VecchioC’è un cuore antico, nel centro storico di Massa Lombarda, che attende di tornare a pulsare attraverso nuove forme e funzioni. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Oltre 720mila euro dall'Europa per l’inclusione dei giovani stranieri. Fondi anche a Bagnacavallo e Massa Lombarda; Calcio, il Faenza perde in casa. Ora la salvezza rischia di passare dai play out; Eccellenza, girone B. Il Castenaso fa cinquina e va ai Play Out; 33^ giornata, Sampierana-SPAL 2-3 (Ricci, Piccioni, Prezzabile). Sabato 9 maggio – Massa Lombarda Torna il Raduno Cicloturistico Autogestito organizzato da GSC Massese, un appuntamento aperto a tutti gli appassionati delle due ruote. Ritrovo: Centro di Quartiere Fruges – Via Ettore Ricci 3 Iscrizioni: dalle 7. - facebook.com facebook