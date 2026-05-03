Massa incontro sul futuro dell’ex Ospedale Vecchio

A Massa Lombarda si è svolto un incontro dedicato al destino dell’ex Ospedale Vecchio, un edificio storico situato nel centro. La discussione ha coinvolto amministratori e cittadini interessati a capire come valorizzare l’immobile e quale spazio possa assumere in futuro. L’obiettivo è individuare nuove funzioni per l’edificio, che rappresenta un punto di riferimento per il patrimonio locale e potrebbe essere ripensato per nuove destinazioni.

C’è un cuore antico, nel centro storico di Massa Lombarda, che attende di tornare a pulsare attraverso nuove forme e funzioni. L’ex Ospedale Vecchio si prepara a cambiare volto e, per farlo, sceglie la strada del dialogo e del coinvolgimento diretto della comunità. Domani, lunedì 4 maggio, alle 20,30, la sala Zaccaria Facchini di via Saffi 4 ospiterà l’incontro pubblico intitolato ‘Progettiamo insieme. Il futuro dell’ex Ospedale Vecchio’. Non si tratta di una semplice presentazione tecnica, ma di un invito corale rivolto alla cittadinanza per definire collettivamente il destino di un immobile che rappresenta un pilastro della memoria locale. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale con il sostegno della Regione Emilia-Romagna tramite il Bando Rigenerazione Urbana L.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Massa, incontro sul futuro dell’ex Ospedale Vecchio He Thought He’d Die Alone…Now He Has Me Notizie correlate Massa Lombarda: cittadini al centro per il futuro dell’ex ospedale? Cosa scoprirai Cosa diventerà concretamente l'ex ospedale dopo la riqualificazione urbana? Come influiranno le proposte dei cittadini sul progetto... San Pietro Vernotico, il futuro dell’ex ospedale Melli scende in piazza: incontro pubblicoSAN PIETRO VERNOTICO – Quale sarà il destino dell’ex ospedale Ninetto Melli? È questa la domanda centrale che muove l’iniziativa pubblica "Ospedale N. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Massa, incontro sul futuro dell’ex Ospedale Vecchio; Ex Ospedale Vecchio di Massa Lombarda, cittadini chiamati a progettare il futuro dello spazio; Ex Ospedale Vecchio, si pensa alla rigenerazione dello stabile: il Comune chiama a raccolta i cittadini; Massa Lombarda, la rigenerazione dell’ex Ospedale Vecchio parte dai cittadini. Massa, incontro sul futuro dell’ex Ospedale VecchioDomani invito alla cittadinanza per definire collettivamente il destino di un immobile che rappresenta un pilastro della memoria locale ... msn.com Ex Ospedale Vecchio di Massa Lombarda, cittadini chiamati a progettare il futuro dello spazioUn percorso partecipato per ridisegnare uno degli edifici simbolo del centro storico. Massa Lombarda chiama la cittadinanza a confrontarsi sul futuro ... ravennanotizie.it ICYMI: L’artista dà nuova vita a luoghi chiusi da tempo: la sua installazione “Seed” è ospitata nei Giardini di San Pietro, mentre l’Ospedale Vecchio accoglie la mostra “My light years” - facebook.com facebook