Massa Lombarda | cittadini al centro per il futuro dell’ex ospedale

A Massa Lombarda i cittadini stanno partecipando attivamente al processo di riqualificazione dell'ex ospedale, contribuendo con proposte e idee per il futuro dell'area. Il progetto prevede una trasformazione che coinvolge diverse funzioni, con l’obiettivo di riqualificare l’intera zona. Le proposte raccolte dalla comunità verranno prese in considerazione nel definire il progetto definitivo, che mira a integrare spazi pubblici e servizi per i residenti.

? Cosa scoprirai Cosa diventerà concretamente l'ex ospedale dopo la riqualificazione urbana?. Come influiranno le proposte dei cittadini sul progetto finale?. Quali funzioni ospiterà lo spazio per non restare abbandonato?. Perché il Comune ha deciso di coinvolgere direttamente la popolazione?.? In Breve Incontro in via Saffi 4 lunedì 4 maggio ore 20.30. Progetto finanziato tramite bando regionale L.R. 242017. Piano Sangiorgi mira alla riqualificazione del centro storico. Obiettivo trasformare l'ex struttura sanitaria in spazio polifunzionale. Lunedì 4 maggio alle ore 20.30, la sala Zaccaria Facchini di via Saffi 4 ospiterà un incontro decisivo per il futuro dell’ex ospedale vecchio di Massa Lombarda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa Lombarda: cittadini al centro per il futuro dell’ex ospedale Notizie correlate Quattro Masse, cittadini in assemblea: idee, domande e futuro al centro dell’incontro del 3 maggioStrade ferite dalle frane, il senso di abbandono e una comunità che non vuole più restare in silenzio. Perugia, il futuro del centro storico: esperti e cittadini al tavoloGiovedì 23 aprile 2026, alle ore 17:00, la sede della Società del Gotto in via Enrico dal Pozzo 47, situata nell’area di Porta Pesa, ospiterà... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa del 25 aprile a Massa Lombarda; Ex Ospedale Vecchio di Massa Lombarda, cittadini chiamati a progettare il futuro dello spazio; Massa Lombarda, la rigenerazione dell’ex Ospedale Vecchio parte dai cittadini; Ex Ospedale Vecchio, si pensa alla rigenerazione dello stabile: il Comune chiama a raccolta i cittadini. Ex Ospedale Vecchio di Massa Lombarda, cittadini chiamati a progettare il futuro dello spazioUn percorso partecipato per ridisegnare uno degli edifici simbolo del centro storico. Massa Lombarda chiama la cittadinanza a confrontarsi sul futuro ... ravennanotizie.it Massa Lombarda, la rigenerazione dell’ex Ospedale Vecchio parte dai cittadiniUn percorso condiviso per immaginare e progettare il futuro di uno degli spazi più significativi del centro storico. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico Progettiamo insieme. Il futuro dell’ex ... ravennawebtv.it Da Forlì a Lugo fino a Massa Lombarda, l’Ausl apre al pubblico il patrimonio sanitario con percorsi immersivi e allestimenti innovativi - facebook.com facebook